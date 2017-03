HANNOVER – Het lijkt erop dat erfprins Ernst August van Hannover onze oosterburen geeft waarop ze hopen: een vorstelijk huwelijk in Hannover. Volgens de Hannoversche Allgemeine Zeitung trouwt de erfprins in juli in de Duitse stad met zijn verloofde, kledingontwerpster Ekaterina Malysheva.

De huwelijksvoltrekking vindt volgens de krant plaats in de Marktkerk, de oudste van drie middeleeuwse parochiekerken in de binnenstad van Hannover. Gefeest wordt vervolgens op stamslot Marienburg, 20 kilometer ten zuiden van de stad. Het slot is privébezit van het Huis Hannover.

Toen Ernst August en Ekaterina in augustus hun verloving bekendmaakten, werd in Nedersaksen al gehoopt op een vorstelijk huwelijk in de hoofdstad van de deelstaat. Die wens lijkt dus uit te komen, hoewel een woordvoerder van de erfprins volgens DPA nog geen commentaar wilde geven op het bericht van de Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Poll

Op het huwelijk van Ernst August en Ekaterina worden veel Europese royals verwacht. De erfprins, die met zijn aanstaande in Londen woont, is een stiefzoon van prinses Caroline van Monaco. Huis Hannover heeft bovendien banden met het Griekse koningshuis en leverde in 1714 de eerste koning aan Groot-Brittannië.

Uit een poll op de website van Hannoversche Allgemeine Zeitung blijkt dat inwoners van de stad nog niet echt warmlopen voor het huwelijk. Op de vraag wat lezers vinden van de huwelijksplannen, antwoordt 40 procent niets te geven om de trouwerij. 33 procent van de bijna 1400 stemmers heeft er geen problemen mee en kijkt uit naar de mogelijke komst van de Britse prins William en zijn echtgenote Catherine naar Hannover. 27 procent maakt zich druk om alle ophef over de Hannovers, de monarchie is immers afgeschaft.