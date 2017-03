De Britse prins Philip heeft woensdag Hollywoodacteur Tom Cruise ontmoet. Dat meldde de koninklijke familie op Twitter.

De kennismaking vond plaats tijdens een diner ter ere van het 75-jarig bestaan van de stichting Outward Bound, die jongeren aanspoort buitenactiviteiten te ondernemen. De hertog van Edinburgh is beschermheer van die organisatie. Ook Cruise steunt Outward Bound.

De koninklijke familie deelde op Twitter een foto van een onderonsje tussen de acteur (54) en de prins (95). De komst van Cruise was niet van tevoren aangekondigd. Het was de eerste keer dat hij een bijeenkomst voor Outward Bound bijwoonde.

The Duke met @TomCruise who is a supporter of @OutwardBoundUK

The charity helps youngsters reach potential through outdoor activities

📷 PA pic.twitter.com/0QxOEaeCKN

— The Royal Family (@RoyalFamily) 8 maart 2017