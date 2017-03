LONDEN – De Britse prins Edward is vrijdag jarig. Het jongste kind van koningin Elizabeth en prins Philip mag 53 kaarsjes uitblazen.

Edward werd op 10 maart 1964 geboren in Buckingham Palace. Bijna twee maanden later werd hij gedoopt in een kapel van Windsor Castle. Meerdere keren ontstond er controverse rond de prins. Zo werd hij toegelaten tot de universiteit van Cambridge terwijl zijn cijfers eigenlijk niet hoog genoeg waren hiervoor.

Na zijn studie, bekostigd door de marine op de voorwaarde dat hij later zou dienen, begon hij een intensieve training bij de commando’s. Maar na slechts drie maanden stopte hij hiermee. Daarna koos Edward voor een carrière in de theater- en televisiewereld. Zijn bedrijf Ardent Productions ging echter ten onder en volgens de media zou hij het bedrijf alleen hebben gebruikt voor financieel gewin.

Bescheiden huwelijksceremonie

In 2002 besloot de graaf van Wessex zich te richten op zijn koninklijke verplichtingen. Drie jaar daarvoor, op 19 juni 1999, trouwde hij met Sophie Rhys-Jones. Als eerste van zijn broers en zus besloot hij er geen groot formeel evenement van te maken. De ceremonie vond plaats in een kapel van Windsor Castle. Samen kregen Edward en Sophie twee kinderen, Louise en James.

Edward stond bij zijn geboorte nog derde in lijn der troonopvolging. Inmiddels is hij gezakt naar de negende plek op de lijst, onder meer door de geboorte van prins William en van diens kinderen prins George en prinses Charlotte.