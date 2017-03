LONDEN – De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia brengen op uitnodiging van de Britse koningin Elizabeth in juni een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte het Britse hof vrijdag bekend.

Vorig jaar werd het staatsbezoek nog uitgesteld. Reden daarvoor was de kabinetsformatie in Spanje. En ook tijdens de kennismakingsbezoeken van Felipe in 2014 en 2015 kwam het er niet van. Het laatste bezoek van Spanje aan het Verenigd koninkrijk dateert uit 1986 toen koning Juan Carlos en koningin Sofia in Londen waren. Daarvoor was er een keer eerder een staatsbezoek.

Het bezoek brengt de oudste monarch van Europa samen met de jongste. Gehoopt wordt dat Felipe en Elizabeth stappen kunnen zetten om de Spaans-Britse betrekkingen te verbeteren. Steen des aanstoots is voor de Spanjaarden keer op keer Gibraltar, dat volgens de bepalingen van de Vrede van Utrecht van 1713 voor altijd is afgestaan aan de Britten. Madrid vindt echter dat er een einddatum moet komen aan ‘voor altijd’.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat president Donald Trump komende zomer een staatsbezoek zou brengen aan het Verenigd Koninkrijk. Maar door de massale protesten die uitbraken onder het Britse volk werd besloten het bezoek uit te stellen tot oktober.