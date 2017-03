DEN HAAG – Het staatsbezoek van de Argentijnse president Mauricio Macri en zijn echtgenote Juliana Awada vindt plaats op 27 en 28 maart. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag samen met het programma van de al in december aangekondigde visite bekendgemaakt.

De aankondiging is wat later dan gebruikelijk maar de Argentijnen moesten zich eerst concentreren op het staatsbezoek van Macri aan koning Felipe en koningin Letizia van Spanje vorige maand.

Het koningspaar heeft in december tijdens de kerstvakantie in Argentinië al informeel kennis gemaakt met president Macri en Juliana Awada. Koningin Máxima had hen daarvoor ook al ontmoet, onder meer tijdens haar VN-bezoek aan Buenos Aires in oktober.

Kranslegging

Bij het staatsbezoek, pas het derde inkomende bezoek voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima, staat verbetering van de handelsbetrekkingen voorop. Tijdens het bezoek worden tal van samenwerkingsovereenkomsten getekend tussen Nederland en Argentinië.

Het staatsbezoek begint zoals gebruikelijk bij het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam, waar de begroeting en aansluitende kranslegging bij het nationaal monument plaatsvinden. Macri gaat daarna met het koningspaar naar de Beurs van Berlage voor een business forum en een presentatie over de sociale aspecten van sport. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het paleis.

Haven

De tweede dag speelt zich af in Den Haag, met bezoeken van de president aan een aantal internationale instellingen, het parlement en minister-president Mark Rutte. Die biedt de bezoekers ook een lunch aan in de Trèveszaal op het Binnenhof. Koningin Máxima bezoekt die ochtend met Juliana Awada het Mauritshuis. In de middag gaat het gezelschap onder begeleiding van koningin Máxima naar de Rotterdamse haven en het staatsbezoek wordt afgesloten met een dansvoorstelling in Theater Diligentia in Den Haag.