BRUSSEL – Koning Filip en koningin Mathilde zijn volgende week woensdag aanwezig bij de herdenking van de aanslagen in Brussel. Het is dan precies een jaar geleden dat terroristen zich opbliezen op het vliegveld in Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel.

De herdenkingsplechtigheden worden georganiseerd door de federale regering, het vliegveld en openbaarvervoerbedrijf MIVB. De families van de slachtoffers zijn er nauw bij betrokken.

Op Brussels Airport wordt om 07.58 uur, het tijdstip van de aanslag, een minuut stilte in acht genomen. In het metrostation gebeurt dat om 09.11 uur. Later op de dag wordt in de buurt van het metrostation, vlak bij de Europese instellingen aan het Schumanplein, een kunstwerk onthuld voor alle slachtoffers van aanslagen.

De sculptuur van Jean-Henri Compère meet ongeveer 20 bij 2 meter en bestaat uit twee roestvrijstalen platen die aan één kant omhoogkrullen. De Brusselse kunstenaar ziet in het monument een krachtig gebaar tegen geweld, met ruimte voor hoop en dialoog.