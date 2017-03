Nederlandse start-ups mogen wat stoutmoediger worden. Dat vindt prins Constantijn, sinds vorig jaar ambassadeur van StartupDelta, dat de beginnende bedrijven ondersteunt.

“Ik moest spreken op een congres, maar ik had me nauwelijks voorbereid”, schetst de prins in De Financiële Telegraaf. “Toen ik daar stond, heb ik de start-ups in de zaal laten bieden op mijn spreektijd. Het kostte me grote moeite om biedingen los te krijgen, terwijl er talloze investeerders in de zaal zaten.”

Amerikaanse start-ups hadden volgens Constantijn direct veel geboden op zijn plaats op het podium. “In de Verenigde Staten merk ik dat start-ups op elk moment van de dag klaar zijn om te pitchen. Die laten geen kans voorbij gaan.”

De prins reist deze week met een delegatie van negentig Nederlandse en Belgische bedrijven af naar China. Constantijn, die de handelsmissie leidt, hoopt kansen te creëren voor de meereizende bedrijven. “Als ze me hadden gevraagd om een paar handjes te schudden, dan had ik dat niet gedaan. Maar als ik deuren open kan krijgen voor anderen, dan help ik daar graag bij.”