TOKIO – Koning Salman van Saudi-Arabië is dinsdag op bezoek gegaan bij de Japanse keizer Akihito. De heren troffen elkaar voor een lunch in het Keizerlijk Paleis in Tokio.

Salman zei bij aankomst verheugd te zijn Akihito weer te zien. De twee troffen elkaar begin 2014 al eens, toen was Salman nog kroonprins van Saudi-Arabië. Salman zei ook dat hij blij is met zijn bezoek aan Japan en het land al te zien als zijn tweede thuis.

Voor de koning en de keizer aan tafel gingen, werden geschenken uitgewisseld. Salman kreeg de Opperste Chrysanthemumorde, de hoogste Japanse orde.

China

Het bezoek van een Saudische koning aan Japan wordt historisch genoemd, het is voor het eerst in 46 jaar dat een Saudische vorst het land van de rijzende zon bezoekt. Salman arriveerde zondag in Japan, op het vliegveld werd hij ontvangen door de Japanse kroonprins Naruhito. Maandag sprak de koning met premier Shinzo Abe over de handelsrelatie tussen Japan en Saudi-Arabië.

Salman reist de hele maand maart door Azië om de banden met verschillende landen aan te halen. Ook is hij op zoek naar investeerders. China is het volgende land dat de Saudische koning aandoet met zijn enorme gevolg.