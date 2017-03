BERLEBURG – Prins Gustav, oudste zoon van prinses Benedikte van Denemarken en haar maandag overleden echtgenoot prins Richard, is het nieuwe hoofd van het Duitse vorstenhuis Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Hij is de zevende vorst, maar die titel bestaat na de afschaffing van de monarchieën aan het einde van de Eerste Wereldoorlog alleen op papier.

Prins Gustav (48) valt door het overlijden van vader een fikse erfenis toe. Niet alleen die van zijn vader maar ook van zijn grootvader vorst Gustav Albrecht. Die had namelijk een heel curieus testament, waarin hij bepaalde dat een generatie zou worden overgeslagen. Hij stelde ook als voorwaarde dat zijn oudste kleinzoon bij een eventueel huwelijk met iemand van adel moest trouwen. Een bepaling die de familie vergeefs in Duitse rechtbanken heeft aangevochten.

Gustav Albrecht (37) stierf namelijk jong en heeft nooit kunnen voorzien dat burgerlijke partners in alle vorstenhuizen werden geaccepteerd. Hij is vermoedelijk in 1944 in Rusland omgekomen, en pas in 1969 officieel doodverklaard. Het testament was echter onaantastbaar en omdat kleinzoon Gustav in Carinna Axelsson een niet-adellijke vrouw als levensgezellin vond, besloot hij niet te trouwen om de erfenis niet op het spel te zetten.

Prins Gustav kan nu eindelijk trouwen, maar heeft geen kinderen. Vooralsnog komt een zijtak van het vorstenhuis, prins Bernhart zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, in aanmerking voor de titel na het overlijden van Gustav. Maar wellicht kan hij de huiswetten aanpassen.