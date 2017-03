TILBURG – Prinses Ariane heeft een aanbidder. De negenjarige René uit Tilburg stuurde voor Valentijnsdag een liefdesbrief aan de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De knaap is verliefd op de prinses en liet dat op schattige wijze weten in de brief. “Je bent het mooiste meisje van de hele wereld”, schreef René. Hij kreeg maandag antwoord op zijn liefdesverklaring.

René ontving post van het Koningshuis. De koning en koning bedanken hem voor de leuke post voor hun dochter. René was dolblij met de brief van het koninklijk paar, zo liet zijn juf weten aan het Jeugdjournaal. De jongen kreeg bij het schrijven van het Valentijnsbericht hulp van de lerares.

Misschien krijgt René volgende maand wel de kans om Ariane te ontmoeten. Op Koningsdag brengt de Koninklijke familie een bezoek aan Tilburg.