LONDEN – Prins William heeft weer geen beste beurt gemaakt bij de Britten. De prins werd door onder meer The Sun en Daily Mail gespot in de Zwitserse Alpen, terwijl zijn hele familie maandag stilstond bij Commonwealth Day.

William zou vrijdag met drie vrienden naar Zwitserland zijn vertrokken en maandagmiddag het vliegtuig terug hebben gepakt. De prins werd afgelopen weekeinde al gespot in Verbier, een skigebied dat hij wel vaker opzoekt. Zijn vrouw Catherine bleef volgens Britse media thuis met prins George en prinses Charlotte.

De hertog van Cambridge zou het ervan hebben genomen. Volgens The Sun nuttigde hij zondag ‘een vloeibare lunch’ voordat hij zich ’s avonds op de après-ski stortte. Ooggetuigen vertelden de tabloid dat de prins en zijn vrienden meermaals op stap gingen met het 24-jarige Australische model Sophie Taylor. Haar vriend omschrijft William in Daily Mail als ‘een geweldige kerel’ en ‘bijzonder nuchter’.

Privé

De Britse media zijn verbaasd dat William een skivakantie verkiest boven het vieren van Commonwealth Day, een feestdag die veel betekent voor zijn oma koningin Elizabeth. Historicus Robert Lacey noemt Williams keuze opmerkelijk, zeker nu Britse politici met het oog op ‘brexit’ hameren op goede banden met het Gemenebest. “Alle Britse royals moeten laten zien dat gelegenheden als Commonwealth Day belangrijk zijn. Dat doen ze niet door met vrienden te gaan skiën.”

Vorig jaar en in 2015 woonden William en Catherine de speciale dienst in Westminster Abbey wel bij. Kensington Palace liet The Sun en Daily Mail enkel weten dat de agenda van de prins privé is.

William ligt geregeld onder vuur. De prins wordt geregeld verweten werkschuw te zijn, omdat hij jaar na jaar veel minder koninklijke taken uitvoert dan zijn andere familieleden. Ook Catherine wordt vaker verweten te weinig te doen voor de koninklijke familie.