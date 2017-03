LONDEN – Het codewoord dat wordt gebruikt om aan te geven dat de Britse koningin Elizabeth is overleden, is bekend. Het staat volgens de krant Daily Mirror in een rapport over de protocollen die gevolgd dienen te worden bij het overleden van ‘The Queen’.

Elizabeth wordt ‘London Bridge’ genoemd. Als ze is overleden zullen lakeien dat bekendmaken met de zin: “London Bridge is down.” Maar voor het zover is, is er al een heel protocol in werking getreden. Zo bepaalt haar oudste dokter, professor Huw Thomas, hoeveel mensen de koningin bij haar sterfbed mag ontvangen. Ook ziet hij erop toe welke informatie over de toestand van de vorstin wordt vrijgegeven.

Mocht Elizabeth zijn overleden, dan wordt eerst de minister-president ingelicht. Dat gebeurt met het codewoord via een beveiligde telefoonlijn. Daarna worden de vijftien landen geïnformeerd waar Elizabeth nog staatshoofd van is.

Extra nieuwsuitzendingen

Het Britse volk krijgt het nieuws via extra nieuwsuitzendingen. Die vinden plaats nadat de media op de hoogte zijn gebracht. De commerciële radiostations zullen hun dj’s instrueren een sober muziekje ten gehore te brengen enkele minuten voordat de officiële aankondiging via een extra nieuwsbulletin wordt gedaan.

De website van het Britse koningshuis gaat op zwart. Er zal een aankondiging van het overlijden van het staatshoofd te zien zijn. Hetzelfde bericht wordt op het hek van Buckingham Palace bevestigd.

Koningin Elizabeth zit al sinds februari 1952 op de troon in het Verenigd Koninkrijk. In april hoopt ze haar 91e verjaardag te vieren.