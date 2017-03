LONDEN – Het Britse parlement heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met een enorme verhoging van de jaarlijkse uitkering aan koningin Elizabeth. Met 464 stemmen voor en 56 tegen keurde het Lagerhuis goed dat de vorstin voortaan niet 50 miljoen euro ontvangt maar 83 miljoen euro.

Koningin Elizabeth ontvangt een vast percentage van de opbrengst van de zogenoemde Crown Estate. Het is dat percentage dat wordt verhoogd. Dit wordt gedaan om de renovatie en restauratie van Buckingham Palace te kunnen betalen. De verhoging, die nog verder kan oplopen als de Crown Estate meer inkomsten genereert, geldt voor de komende tien jaar. Zo lang kunnen de werkzaamheden aan het paleis in beslag nemen.

De BBC merkte dan ook op dat de koningin de neiging zal hebben haar kroon in te ruilen voor een bouwhelm. In Buckingham Palace moet zo ongeveer alles worden vervangen – waterleidingen, elektriciteit, dakbedekking, verwarming – en het is gezien de leeftijd van Elizabeth (90) twijfelachtig of ze zelf meemaakt dat tegen 2027 de laatste werklui de deur achter zich dicht trekken.

De koningin kan echter wel opgelucht zijn dat de kostbare plannen niet zijn gestuit op weerstand parlement en media. Toen Windsor Castle in 1992 na een verwoestende brand moest worden hersteld en de regering van John Major voorstelde daarvoor te betalen, brak er bijna een volksopstand uit. De Queen moest de rekeningen zelf maar betalen, hetgeen ze uiteindelijk ook deed, mede door het in de zomermaanden tegen betaling openstellen van Buckingham Palace.