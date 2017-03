Koning Willem-Alexander opent op 19 april het nieuwe gebouw B30 in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag gemeld.

B30 is het nieuwe kenniscentrum voor de Rijksoverheid waarin het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn samengebracht. Daarnaast is ook de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd in B30.

Het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg stamt uit het begin van de twintigste eeuw en is een rijksmonument. In de afgelopen jaren is het pand gerenoveerd om te gaan dienen als huisvesting voor deze vijf organisaties.