OSLO – De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft vrijdag in de residentie van premier Erna Stolberg de introductie bijgewoond van een nieuwe onderwijsapp die Syrische kinderen moet helpen met het leren van hun eigen taal. Een aantal Syrische vluchtelingenkinderen lieten Mette-Marit en de premier zien hoe de app werkt en hoe ze er spelenderwijs woorden mee kunnen leren.

Noorwegen besloot tot het ontwikkelen van de educatie-applicatie omdat door de oorlog in Syrië miljoenen kinderen al jaren zijn verstoken van goed onderwijs. Ze wonen in vluchtelingenkampen, of kunnen in Syrië niet naar school omdat die zijn gesloten, gebombardeerd of omdat onderwijzend personeel is gevlucht of ondergedoken.

Met twee avontuurlijke, speelse programma’s – ‘Antura en de letters’ en ‘Voer het monster’ – kunnen jonge kinderen de letters in het Arabische alfabet leren, en woorden vormen. Noorwegen heeft plannen om het programma ook voor andere talen te ontwikkelen omdat wereldwijd 30 miljoen kinderen niet naar school kunnen door oorlogs- of crisissituaties.