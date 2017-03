WILTSHIRE – De Britse prins Charles heeft vrijdag laten dat hij een prima barman had kunnen zijn. Op bezoek bij een lokale brouwerij in Wiltshire leerde hij niet alleen alles over het productieproces maar mocht hij aan het einde van de rit ook zelf een biertje tappen.

Op beelden is te zien hoe Charles zonder problemen een flinke pint donker bier tapt met een kleine schuimkraag. Na een kleine inspectie kan de prins het niet laten om ook nog even te proeven van het gerstenat.

Charles was in de brouwerij in zijn functie als beschermheer van de organisatie Pub is the Hub, die lokale pubs ondersteunt. Voor de deur werd hij opgewacht door honderden schoolkinderen. Zij wuifden hem allemaal toe met hun Britse vlaggetjes.