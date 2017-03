AMSTERDAM – Het bedrag dat prins Bernhard met zijn stichting Lymph & Co heeft opgehaald voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar lymfklierkanker is de vier ton gepasseerd. Dat maakte de stichting vrijdag via sociale media bekend. ‘Een recordbedrag voor De Hollandse 100’, luidde de verheugde boodschap.

Twee weken geleden werd op Flevonice in Biddinghuizen de derde editie gehouden van de duathlon ten behoeve van kankeronderzoek. De deelnemers haalden toen al ruim 376.000 euro op aan donaties voor hun sportieve prestaties op schaats en fiets. Lymph & Co riep daarna op om te blijven doneren met als resultaat dat de teller nu 401.000 euro heeft bereikt.

Prins Bernhard die nadat hij zelf genezen was verklaard van lymfklierkanker zowel de stichting als het sportevenement opzette, schonk eerder deze maand namens Lymph & Co al 772.000 euro aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met de steun hopen de Groningse onderzoekers Joost Kluiver en Anke van den Berg meer inzicht te krijgen in het ziekteproces en nieuwe aanknopingspunten te vinden voor het ontwikkelen van behandelingen van de ziekte.