DUBAI – Koning Salman van Saudi-Arabië heeft zijn officiële bezoek aan Azië afgerond. Hij is zaterdag weer vertrokken naar zijn eigen koninkrijk.

De bejaarde monarch reisde een maand lang door Azië en bezocht staatshoofden en regeringsleiders in onder meer Maleisië, Indonesië, Japan en China. Dit zijn een aantal van de grootste importeurs van olie uit Saudi-Arabië.

Salman sprak in de Aziatische landen onder meer over meer investeringen in het nationale oliebedrijf van zijn land, Saudi Aramco. Ook kwam militaire samenwerking tussen Saudi-Arabië en Azië aan bod. Het land vormde een jaar geleden een samenwerkingsverband waar ook onder meer Maleisië en Indonesië aan deelnemen.

In China sloot de vorst contracten ter waarde van 65 miljard dollar. Salman zou in eerste instantie ook nog de Malediven bezoeken, maar zag hier op het laatste moment vanaf vanwege een griepepidemie op de archipel.