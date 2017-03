PARIJS – De Britse prins William heeft zaterdag het rugbyteam van Wales zien verliezen van Frankrijk. De prins, die bekend staat als sportfan, woonde met zijn vrouw Catherine de wedstrijd om de Six Nations Cup bij in het Stade de France in Saint Denis bij Parijs. De thuisploeg versloeg Wales met 20-18.

De prins en zijn vrouw waren vrijdag aangekomen voor een tweedaags officieel bezoek aan Frankrijk. Het paar, dat ook onder meer sprak met reddingswerkers die hielpen na de terroristische aanslagen in Parijs en Nice en het Musée d’Orsay bezocht, vliegt zaterdagavond laat weer terug.