William praat met reddingswerkers in Parijs

PARIJS – De Britse prins William en zijn echtgenote hadden zaterdag een druk programma op de eerste dag van hun officiële bezoek aan Frankrijk.

Zij praatten onder meer met reddingswerkers die hielpen na de terroristische aanslagen in Parijs en Nice. Ook bezocht het koninklijke koppel het Hotel des Invalides, waar zij praatten met Franse veteranen die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. Daarna bezocht het koninklijke koppel het Musée d’Orsay, waar zij speciale interesse toonden in de impressionisten.

Ook woonde William, die bekend staat als sportfan, de rugbywedstrijd Frankrijk-Wales bij. Deze vond plaats vlak bij de Eiffeltoren. Het is de eerste maal dat zoon van prins Charles weer Parijs bezoekt sinds zijn moeder, prinses Diana, hier in 1997 om het leven kwam. Zij stierf door een auto-ongeluk.

William en Catherine zijn in totaal twee dagen in Frankrijk. Zij vliegen zaterdagavond laat weer terug.