STOCKHOLM – Het Zweedse koningspaar brengt later dit voorjaar een staatsbezoek aan Indonesië. Het hof kondigde maandag aan dat koning Carl Gustaf en koningin Silvia van 22 tot en met 24 mei het land bezoeken.

Het Zweedse koningspaar is uitgenodigd door de Indonesische president Joko Widodo. Het bezoek van Carl Gustaf en Silvia staat in het teken van handel, duurzaamheid, onderzoek en innovatie. Het koningspaar reist niet alleen, een handelsdelegatie en vertegenwoordigers van de Zweedse overheid gaan mee. Details van het programma worden later bekendgemaakt.

Indonesië krijgt de laatste maanden veel koninklijk bezoek. De Saudische koning Salman is nog maar net vertrokken. Hij deed Indonesië aan tijdens zijn maandlange reis door Azië. Salman besloot een paar dagen vakantie te vieren op Bali en gaf daar een fortuin uit.

Máxima

In september was koningin Máxima nog in het land, zij reisde in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van inclusieve financiering drie dagen door Indonesië.

President Widodo was in april nog in Nederland. Op de agenda stond onder meer een ontmoeting met koning Willem-Alexander. Het was toen voor het eerst in zestien jaar dat een president van de voormalige kolonie Nederland aandeed.