LUXEMBURG – Groothertog Henri van Luxemburg heeft maandag de nieuwe Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier geluk gewenst met zijn eedaflegging. Henri deed dat mede namens zijn echtgenote groothertogin Maria-Teresa.

In een gelukstelegram aan de twaalfde bondspresident spreekt Henri de wens uit het nieuwe Duitse staatshoofd spoedig in Luxemburg te kunnen verwelkomen. ‘De banden tussen onze landen zijn een voorbeeld van goed nabuurschap’, aldus Henri aan de in februari gekozen voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland.