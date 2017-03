De Noorse koning Harald schoof zondagochtend aan in de Domkerk van Stavanger, de oudste episcopale kerk van zijn land. Daar was de koning getuige van de installatie van een nieuwe bisschop, Ivar Braut.

De 61-jarige Braut neemt de positie over van Erling Pettersen, die in december de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. De nieuwe bisschop van Stavanger zei in aanloop naar zijn installatie al dat hij hoopt duidelijk zichtbaar te zijn in zijn nieuwe functie. Ook zei hij de verschillende stromingen binnen het lutherse bisdom te kunnen verenigen.

Na de inwijding van Braut vond een lunch plaats ter ere van de nieuwe bisschop. Harald schoof ook daarbij aan. Op het menu stond gebakken heilbot uit Hjelmeland, meldt het Noorse hof maandag.

De Noorse koning, die vorige maand zijn tachtigste verjaardag vierde, had een druk weekeinde. Zaterdag was Harald in Vikersund, waar hij zag hoe de Noren meerdere skivliegrecords boekten tijdens het Raw Air Tournament.