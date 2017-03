Prinses Laurentien en prins Constantijn vinden het belangrijk hun drie kinderen empathie mee te geven. “Dat vinden we allebei essentieel”, zegt Laurentien in een interview met het tijdschrift Naar School, waarvan ze dit kwartaal gasthoofdredacteur is. De speciale editie gaat vooral over de invloed van kinderen in het gezin en op school.

“Als je stimuleert dat een kind zich verplaatst in een ander, dan kweek je begrip voor anderen, maar ook voor jezelf”, vertelt Laurentien over het belang van empathie. De prinses vertelt ook dat ze haar kinderen Eloise (14), Claus-Casimir (12) en Leonore (10) leert dat “de wereld groter is”. “Dat er meer mensen zijn die iets voor je kunnen en willen betekenen, voor wie jij ook iets kunt betekenen.”

De manier waarop Laurentien en Constantijn hun kinderen opvoeden, zegt volgens haar “ook iets over de manier waarop we zelf opgevoed zijn”. “Ik ben opgevoed met de gedachte dat je je doelen probeert te bereiken door wie je bent, niet wát je bent. Dat geven we ook mee aan onze kinderen.”

Constantijn kookt

Thuis in Den Haag “kan een hoop”. “Vriendjes van de kinderen zijn altijd welkom. Ze voelen zich prettig bij ons.” Voor Laurentien is het gezamenlijke ontbijt een belangrijk moment van de dag. “Daar besteed ik echt gericht aandacht aan, door ervoor te zorgen dat ik er de rust voor heb, door soms iets lekkers te maken, het gezellig te maken door kaarsjes aan te steken, al is het maar voor een half uur”, vertelt de prinses, die verklapt dat haar kinderen dol zijn op wentelteefjes.

Iets lekkers maken van het ontbijt lukt Laurentien, maar koken laat ze over aan Constantijn. “Mijn man kan heel goed koken. Ik heb er nooit de energie in gestoken om het goed te leren”, zegt ze over de taakverdeling in huis. “Ik ben de organisator. Mammie regelt het goed, zeggen de kinderen.” De verdeling van taken gaat “heel organisch”. “We vinden elkaar in het midden. Hij is mijn ankerpunt en dat zal hij denk ik ook van mij zeggen. Er is evenwicht.”

Ook Eloise, Claus-Casimir en Leonore moeten thuis de handen uit de mouwen steken. “Ik wil dat de kinderen helpen met tafeldekken en afruimen bijvoorbeeld”, vertelt Laurentien, die zelf het goede voorbeeld geeft. Volgens haar gaat het om “voorleven”. “Laten zien dat je er zelf ook plezier in hebt. Ik ben best een strenge moeder. De regels en grenzen zijn bij mij duidelijk en ik ben consequent. Dat is volgens mij cruciaal.”