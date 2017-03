Margriet en Pieter even terug in Leiden

LEIDEN – Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven waren maandagmiddag even terug bij de universiteit en in de stad waar het voor hen meer dan een halve eeuw geleden allemaal begon: de Universiteit Leiden. Daar woonden ze een symposium bij rond het thema Ramp en recht, twee onderwerpen die hen na aan het hart liggen.

Het symposium in het Klein Auditorium van het Academiegebouw werd georganiseerd ter ere van hun gouden bruiloft eerder dit jaar. Pieter van Vollenhoven had toen al gezegd met zijn vrouw even terug te willen naar Leiden. “Best emotioneel”, oordeelde Pieter over het weerzien met hun beider alma mater.

Maar hij wilde wel helder hebben dat ‘ramp en recht’ niet sloeg op zijn huwelijk, of op de rol die Leiden speelde bij hun kennismaking. Daar was destijds best veel verzet tegen. Een burger die een prinses aan de haak sloeg, was begin jaren zestig ‘not done’.

Trots

Rector Carel Stolker omschreef Van Vollenhoven als een ‘echte wetenschapper’. “Hij geeft ronduit zijn mening. Hij zegt wat hij denkt.” De universiteit was dan ook trots en vereerd om de prinses en haar man in haar midden te hebben.

Tijdens de bijeenkomst gingen verschillende sprekers, onder wie ook Pieter van Vollenhoven zelf, in op de juridische en bestuurlijke vraagstukken die een rol spelen bij het optreden voor, tijdens en na rampen en crises. Van Vollenhoven nam daarbij zoals gebruikelijk geen blad voor de mond.