Emotionele rouwdienst in Bad Berleburg

BAD BERLEBURG – In een emotionele en indrukwekkende rouwdienst is dinsdagmiddag afscheid genomen van prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Na afloop van de besloten plechtigheid bleef de kist in de kerk achter en begaven de familie en alle genodigden zich naar het nabij gelegen slot.

In Bad Berleburg waren extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de royale belangstelling van de koninklijke families van Denemarken, Noorwegen, Nederland, Zweden en Griekenland. Ook tal van voormalige Duitse vorstenhuizen waren vertegenwoordigd in de Evangelische Stadskerk.

Voor in de kerk stond een grote krans van witte rozen van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, met daaronder een groot bloemstuk namens prins Constantijn en prinses Laurentien. Er waren zoveel kransen en bloemen dat een deel buiten de kerk moest worden neergelegd.

De vorige week overleden prins Richard had nauwe vriendschapsbanden met de Nederlandse koninklijke familie. Hij stond ook aan de wieg van de relatie tussen Beatrix en Claus, en leerde zelf zijn vrouw, de Deense prinses Benedikte, kennen bij het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966.