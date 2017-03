Máxima bij conferentie in Vredespaleis

DEN HAAG – Koningin Máxima was dinsdagochtend in het Vredespaleis in Den Haag bij de opening van de derde editie van Impact Summit Europe 2017. Die bijeenkomst richt zich op ‘impact investing’, een investeringsvorm waarbij naast het financieel rendement ook naar de positieve maatschappelijke effecten wordt gekeken.

Máxima woonde de openingstoespraak bij van directeur Peter Borgdorff van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, over een duurzame toekomst en de rol van institutionele beleggers. Ook was zij bij een paneldiscussie. Máxima bezocht de topconferentie in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De conferentie duurt twee dagen.

Dinsdagmiddag is Máxima met koning Willem-Alexander en prinses Beatrix in Bad Berleburg aanwezig bij de rouwdienst voor prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.