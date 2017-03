Het beeld dat bij de meeste Nederlanders van koningin Beatrix op het netvlies staat is van een statige dame met een schijnbaar onverwoestbaar kapsel en een hoed. Hoofddeksel en vorstin waren min of meer onafscheidelijk en het zo ontstane silhouet werkte aanstekelijk op cartoonisten en fotografen.

De hoed maakte vast deel uit van de garderobe van Beatrix. Het was eigenlijk een substituut voor de kroon en maakte haar ook in groter gezelschap herkenbaar. Als ze alle hoofddeksels uit haar 33-jarige regeringstijd heeft bewaard, moet er ergens een pakhuis vol staan met hoedendozen.

Hoeden speelden zelfs een rol in de diplomatie. Toen de koningin in 2011 haar staatsbezoek aan Oman om politieke redenen moest uitstellen, maar er nog wel even langsging voor een privédiner met de sultan, bleef de hoed achterwege.

Onzin

Het signaal was duidelijk: koningin Beatrix was niet aan het werk en kleedde zich als ‘thuis’. Toen het staatsbezoek een jaar later wel kon doorgaan was het hoofddeksel terug, en dat leidde toen vanwege de royaal bemeten hoofddoek eromheen bij een bezoek aan de moskee van Muscat tot enige ophef die door haar als ‘onzin’ werd afgedaan.

Niet zo gek dus dat paleismuseum Het Loo een tentoonstelling organiseert waarin de hoeden van koningin Beatrix de hoofdrol vervullen. Beatrix komt woensdagmiddag zelf in Apeldoorn kijken naar de expositie die onder de naam ‘Chapeaux! de hoeden van koningin Beatrix’ tot en met 27 augustus op Het Loo is te zien.