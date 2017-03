APELDOORN – Prinses Beatrix kreeg woensdagmiddag in paleismuseum Het Loo een unieke terugblik op haar regeringstijd aan de hand van haar eigen hoeden. Exemplaren gedragen bij staatsbezoeken, op Prinsjesdag en Koninginnedag, bij streekbezoeken en feestelijke gebeurtenissen in de familie, maar ook bij rouwplechtigheden. Maar liefst 111 hoofddeksels. Zonder hoeden geen Beatrix. Ze hoorden voor de meeste Nederlanders tot haar silhouet.

“Lang voor er sprake was van branding en beeldmerken, had u die al door uw hoeden. Die waren beeldbepalend voor uw regeerperiode”, aldus museumdirecteur Michel van Maarseveen in zijn welkomstwoord. Koningin Elizabeth, ook een constant hoedendrager, zei al ‘het is deel van het uniform’. De hoed als bedrijfskleding, net als bij een kok of politieagent.

Drie hoedenmakers waren verantwoordelijk voor de koninklijke ‘look’ van Beatrix die nog eens werd geaccentueerd door het markante gebeeldhouwde kapsel: Harry Scheltens, Suzanne Moulijn en Emy Bloemheuvel. In de expositie wordt niet aangegeven welke hoed door wie is gemaakt.

Hergebruik

Beatrix die in haar regeringstijd honderden hoofddeksels moet hebben gebruikt, hergebruikte ook veel hoeden. Een andere veer erin, een ander gekleurd lint, een ander verfje en de hoed was weer als nieuw, bij een andere gelegenheid en aangepast door een andere hoedenmaker.

De hoofddeksels staan in de prachtig vorm gegeven expositie niet op zich. Ze worden gepresenteerd naast film- en foto-opnamen waarbij te zien is wanneer ze werden gedragen. Dat levert ook een mooi beeld op van de in 2013 afgesloten regeringstijd van Beatrix. De prinses, die de tentoonstellingsmakers royaal liet duiken in haar hoedenopslagplaats, nam ruim de tijd om het geheel te bekijken. Ze kon tevreden zijn over het resultaat.