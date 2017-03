De Japanse prinses Aiko, de kleindochter van keizer Akihito en keizerin Michiko, heeft de onderbouw van de middelbare school afgerond. De vijftienjarige prinses mocht woensdag het diploma van de Gakushuin Girls’ Junior High School ophalen, meldt Kyodo.

“Ik heb veel goede vrienden gemaakt en heb het de afgelopen drie jaar naar m’n zin gehad”, zei ze tegen de verzamelde pers. Aiko kwam woensdag met haar ouders kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako naar school voor de diploma-uitreiking.

Aiko, die afgelopen najaar nog een maand thuiszat vanwege oververmoeidheid, schreef voor haar jaarboek een essay. Daarin spreekt ze haar wens voor wereldvrede uit. Aiko schreef over een schoolexcursie naar het Herdenkingspark van de Vrede van Hiroshima, een bezoek dat haar blik op de wereld “drastisch” veranderde.

Wereld zonder nucleaire wapens

Volgens de prinses moeten Japanners met de wereld delen “wat we zagen en voelden”, als bewoners van het enige land dat ooit is getroffen door atoombommen. Aiko sluit haar verhaal af met de wens ooit te leven in een wereld zonder nucleaire wapens.

De vijftienjarige prinses is nog niet klaar met school, vanaf volgende maand gaat ze naar de Gakushuin Girls’ Senior High School, vergelijkbaar met de bovenbouw van de middelbare school.