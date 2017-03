“U heeft met waardigheid en magnifieke veerkracht op de terreur gereageerd. Niemand kan begrijpen waar u doorheen bent gegaan. U bent een voorbeeld voor ons allen.” Dat zei koning Filip woensdag in Brussel tegen overlevenden en nabestaanden van de aanslagen in Brussel precies een jaar geleden. Het is uitzonderlijk dat de Belgische vorst live spreekt.

Hij deed dat bij de onthulling van een monument voor de slachtoffers, midden in de wijk waar de EU-hoofdkantoren staan, vlak naast metrostation Maalbeek. Daarna volgde een minuut stilte en werd het Europese volkslied gespeeld, het gedeelte uit de negende symfonie van Beethoven waarin de wens dat alle mensen broeders worden is vertolkt.

Het was, na plechtigheden op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek, het derde officiële herdenkingsmonument van de aanslagen op 22 maart 2016.