Koningin Máxima heeft woensdag Paleis Noordeinde opengesteld voor een symposium over muziekonderwijs. Ruim tweehonderd leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders buigen zich in het paleis over de vraag hoe ze muziekonderwijs kunnen introduceren en verankeren binnen hun basisscholen.

Nadat Máxima het symposium ‘Morgen meer muziek in de klas’ opende, sprak hoogleraar Erik Scherder over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein. “Het brein van een kind is volop in ontwikkeling”, zei de hoogleraar klinische neuropsychologie eerder deze week tegen het ANP. “Uit verschillende studies blijkt dat het bespelen van een instrument of zingen de verbindingen tussen de hersendelen doet toenemen. Het helpt dus bij de ontwikkeling van het kind.”

De koningin maakt zich al langer hard voor muziekonderwijs. Ze is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Samen met de ambassadeurs van Muziek in de Klas zet Máxima zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool.