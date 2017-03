Claes Iversen noemt de commotie die ontstond over een ‘hakenkruis’ op een jas van koningin Máxima “vergezocht”. De mode-ontwerper zegt in het AD dat hij “tot op de dag van vandaag” opmerkingen krijgt over de grijze mantel die Máxima vorig jaar april droeg tijdens een werkbezoek aan Beieren.

“Het is het gevolg van sociale media: één iemand signaleert iets, zet het op Twitter en iedereen pikt het op”, zegt Iversen. “Er is geen rem meer.” Na het voorval is de van oorsprong Deense ontwerper niet voorzichtiger geworden. “Ik wil mezelf niet blokkeren. Dat gaat ten koste van mijn creativiteit.”

Iversen liet vorig jaar al weten “vanzelfsprekend nooit” de bedoeling gehad te hebben verwijzingen naar nazisymbolen als het hakenkruis te verwerken in de jas die hij voor Máxima ontwierp. “Erg jammer voor het koningspaar dat de aandacht daarnaar ging”, vindt hij nog steeds.

Ook na de kritiek op de jas kiest Máxima nog geregeld voor kleding van Iversens hand. Zo droeg ze op Prinsjesdag een nachtblauwe top en goudkleurige rok van Iversen en ging een jurk van de ontwerper mee naar Parijs voor het staatsbezoek aan Frankrijk. “Ik ben enorm trots dat ik haar tot mijn clientèle mag rekenen.”