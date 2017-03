LUXEMBURG – Groothertog Henri van Luxemburg heeft donderdag een telegram gestuurd naar koningin Elizabeth om mede namens groothertogin Maria Teresa en de Luxemburgse bevolking zijn oprechte medeleven te betuigen met de slachtoffers en hun families van de ‘vreselijke gebeurtenissen nabij Westminster’.

Henri en Maria Teresa schrokken van het nieuws, zo liet de groothertog weten. “In deze tijden van onzekerheid is het van het grootste belang om schouder aan schouder te staan in de verdediging van onze gezamenlijke waarden”, aldus Henri.

Prinses Tessy van Luxemburg, die in Londen woont en werkt, sprak op Instagram eveneens haar medeleven uit. “Mijn gedachten en gebeden zijn met de slachtoffers en hun families. Laten we sterk en verenigd blijven in tijden van chaos, geweld en verwarring.” Bij haar boodschap plaatste ze een foto van het Britse parlement, met de vlaggen halfstok, zoals ze dat kon zien vanuit haar kantoor Millbank Tower.