Prinses Anne vindt dat genetisch gemanipuleerde gewassen veel voordelen kunnen bieden. Dat zei de Britse prinses woensdag in een interview met BBC Radio. Haar opvatting staat haaks op die van haar oudere broer prins Charles, die van mening is dat genetisch gemanipuleerd voedsel het milieu verre van goed doet.

Charles is voorvechter van biologische teelt en waarschuwde ooit dat het wereldwijd gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen ‘de grootste milieuramp aller tijden zou veroorzaken.’ “Genetische manipulatie is een van de dingen die verdeeldheid brengt onder mensen”, aldus prinses Anne. “Als we beter worden in het produceren van voedsel zullen we moeten accepteren dat genetische technologie daar deel van uitmaakt.”

Op de vraag of ze genetische manipulatie op gewassen en vee zou toestaan op haar eigen landerijen in Gloucestershire antwoordt Anne bevestigend. “Om nou te zeggen dat we ons daar ‘voor de zekerheid’ niet aan moeten wagen is geen praktisch argument. Ik denk dat genetische technologie veel voordelen heeft, die misschien ook een keerzijde hebben, maar dat valt volgens mij wel mee”, aldus de 66-jarige dochter van koningin Elizabeth.