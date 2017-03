BUENOS AIRES – Koningin Máxima is een belangrijke bondgenoot en steun voor de Argentijnse president Mauricio Macri die maandag met zijn vrouw Juliana Awada in Amsterdam wordt verwacht voor een tweedaags staatsbezoek. Er is een bijzonder goed contact tussen de koningin en de president en ook een aantal van zijn ministers, aldus de Argentijnse krant La Nacion in een vooruitblik op de visite.

Als bewijs daarvoor wordt aangevoerd dat Máxima al verschillende ontmoetingen heeft gehad met Mauricio Macri: vorig jaar maar liefst drie keer, in Davos, Buenos Aires en Villa La Angostura. Ook koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn kerstvakantie al kennis gemaakt met het Argentijnse presidentspaar en hun dochter Antonia. La Nacion constateerde dat de banden warm zijn, heel anders dan met de vorige president Cristina Kirchner.

Volgens de Argentijnse krant had de koningin dan ook een hand in de uitnodiging aan Macri, en blijkt de bijzonder relatie ook uit het feit dat koning of koningin bij veel onderdelen van het staatsbezoek aanwezig zijn. Paleis Noordeinde wees La Nacion erop dat het koningspaar geen politieke bemoeienis heeft en dat de koningin geen invloed had op de uitnodiging aan de Argentijnse president.

De invitatie uit Den Haag kwam omdat Argentinië een streep heeft gezet onder het protectionisme van de regeringen van de presidenten Nestor en Cristina Kirchner, en weer handel wil drijven met de rest van wereld. Nederland wil daar graag van meeprofiteren. Vandaar ook dat een groot opgezet Business Forum in de Beurs van Berlage onderdeel uitmaakt van het bezoek.