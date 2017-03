UTRECHT – Koning Willem-Alexander houdt van verrassingen. Vooral als hij zelf de verrassing is. In Utrecht was dat vrijdagmiddag het geval bij de eerste bijeenkomst van de deelnemers aan het nieuwe groeiprogramma van het Oranjefonds. De komst van de beschermheer van het fonds was geheimgehouden en de sociale ondernemers uit alle hoeken van Nederland zagen hem plotseling ontspannen aanschuiven.

De koning toonde zich behalve een geïnteresseerd ook een actief deelnemer aan de verschillende kennismakingsgesprekken die in het hoofdkantoor van het Oranjefonds werden gehouden. “Ik zeg ook maar wat”, bagatelliseerde hij zijn eigen inbreng, maar de gesprekspartners namen er wel degelijk nota van. “Een goed idee. Dat ga ik uitzoeken”, aldus één van hen. “Er wordt hier groot gedacht”, constateerde Willem-Alexander. Geheel in lijn met het groeiprogramma.

Leren van elkaars ervaringen was de eerste opzet van de bijeenkomst. De deelnemers willen problemen in de maatschappij oplossen en met hun stichting of initiatief groeien. Het Oranjefonds biedt twintig ondernemingen daartoe de gelegenheid door het beschikbaar stellen van kennis, geld en contacten. Na een eerste schifting zijn er zestig potentiële groeiers overgebleven, dus de komende tijd zullen er ook afvallers zijn. De koning wilde van het fonds ook weten hoe die afvallers worden opgevangen. Ook daar was aan gedacht, al moest nog worden gekeken hoe het in de praktijk zou uitpakken.

De koning wenste de groep veel succes. Succesvolle projecten kunnen verwachten dat koningin Máxima of hij nog een keer langskomen. “Misschien tot ziens”, zei hij dan ook bij het afscheid.