AMSTERDAM – De Argentijnse president Mauricio Macri krijgt bij zijn staatsbezoek aan Nederland ook te maken met politieke tegenstanders. Actiegroep HIJOS, van oorsprong een organisatie van kinderen van wie de ouders in Argentinië verdwenen tijdens het Videla-regime, heeft aangekondigd tegen zijn komst te demonstreren.

De groep vindt het ‘onverteerbaar dat ons koningspaar, premier Rutte en andere hoogwaardigheidsbekleders een man die zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen, repressie en corruptie met alle egards ontvangen’, aldus een uitgegeven verklaring. Over toelating van de demonstratie is overleg geweest met de gemeente, die toestemming heeft gegeven.

Argentijnse media vinden dat laatste opmerkelijk omdat Mauricio Macri in eigen land ook zo’n regel wil invoeren om het aantal wilde demonstraties in met name Buenos Aires te verkleinen. HIJOS verwijt Macri dat hij ‘regeert per decreet, pleit voor mildere straffen voor oorlogsmisdadigers en mensenrechtenactivisten opsluit’. In het verleden is de groep ook in actie gekomen tegen de aanwezigheid van Máxima’s vader Jorge Zorreguieta bij bijvoorbeeld de doop van prinses Ariane.