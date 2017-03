ROME – Paus Franciscus heeft vrijdag in het Vaticaan de leiders van de Europese Unie ontvangen. (Demissionair) premier Mark Rutte was erbij. Het was de tweede keer dat Rutte bij de kerkvorst op audiëntie was. De minister-president werd begeleid door prins Jaime, de Nederlandse ambassadeur op het Vaticaan.

De paus dankte het gezelschap voor zijn komst en zei dat hij de affectie wilde tonen die de ‘Heilige Stoel voor uw landen en Europa voelt’. De EU-leiders zijn in Rome voor een bijzondere top, zaterdag in het stadhuis. Ze vieren dat hier zestig jaar geleden, op 25 maart 1957, door zes landen het verdrag werd getekend waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de EU, werd opgericht. Nederland was een van de grondleggers.

De paus zei dat niet alleen moest worden teruggekeken op de afgelopen zestig jaar. Hij riep de EU-leiders ook op om ‘de uitdagingen van het Europese project nieuw leven in te blazen. De bijbel geeft ons daar lessen in’.