LONDEN – Prins William en zijn echtgenote Catherine hebben een school gevonden voor hun zoon prins George. Hij gaat vanaf september naar de Thomas’s Battersea School, zo heeft Kensington Palace vrijdag bekendgemaakt.

Aanvankelijk werd aangenomen dat George naar de Wetherby School in Notting Hill zou gaan. Dat is de voorschool waar zijn vader William en oom Harry in hun jeugd ook naartoe gingen. In januari werd echter gefluisterd dat William en Kate voor een andere vestiging van Wetherby zouden gaan, die dichter bij Kensington Palace zou liggen en waar het prinsje bovendien minder de aandacht zou trekken.

Op Wetherby School zitten meer kinderen van beroemdheden, waardoor er vaak paparazzi in de buurt zijn. Die mogen weliswaar de kinderen niet fotograferen, maar wel hun beroemde en bekende ouders.

William en Kate verhuizen komende zomer naar Kensington Palace.