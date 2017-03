STOCKHOLM – Koning Carl Gustaf kijkt uit naar de komst van zijn zesde kleinkind. “Ik vind het geweldig”, zei de Zweedse vorst tegen Expressen over de zwangerschap van prinses Sofia.

Volgens Carl Gustaf is het altijd bijzonder als de koninklijke familie uitbreidt. “Maar voor de ouders is het natuurlijk nog leuker.”

Prins Carl Philip, Carl Gustafs enige zoon, en prinses Sofia maakten donderdag bekend dat hun tweede spruit onderweg is. In september wordt het broertje of zusje van de bijna 1-jarige prins Alexander verwacht.

Opa en oma

Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia werden in februari 2012 voor het eerst opa en oma. Toen kwam prinses Estelle, dochter van kroonprinses Victoria, ter wereld. In februari 2014 volgde prinses Leonore, dochter van Carl Gustafs jongste kind prinses Madeleine.

Leonore werd in juni 2015 grote zus toen prins Nicolas geboren werd. Vorig jaar kregen Carl Gustaf en Silva er twee kleinkinderen bij. Victoria beviel in maart van prins Oscar, in april zette prinses Sofia prins Alexander op de wereld.