MILAAN – Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan Milaan geluncht met zo’n honderd bewoners van de San Vittore gevangenis. Het was volgens Reuters de eerste keer dat een paus de gevangenis, die in 1879 zijn deuren opende, bezocht.

Voordat Franciscus naar de gevangenis afreisde voor een lunch, baarde hij opzien in een buitenwijk van Milaan. De tachtigjarige paus moest nodig naar de wc en besloot, zonder aarzelen, gebruik te maken van een mobiele toiletcabine die op straat was geplaatst voor het publiek dat op de kerkvorst af kwam. Een foto waarop te zien is hoe Franciscus uit het rode hokje stapt, ging als een lopend vuurtje over social media.

Voor het toiletbezoek ging de paus langs bij drie arme gezinnen. Zo klopte hij aan bij het appartement van een hoogbejaard echtpaar dat met diverse gezondheidsproblemen kampt. Van de bewoners van het appartementencomplex hoorde Franciscus over de problemen waarmee ze te maken hebben, van geregeld haperende liften tot de toenemende drugsoverlast.

Een vriend

De paus schoof ook aan in het appartement van Mihoual Abdel Karim, een moslimimmigrant uit Marokko. Karim, zijn vrouw en drie kinderen waren onder de indruk van het bezoek. “Het was heel emotioneel. Het was net of een vriend op bezoek kwam.”

Franciscus sloeg de Santa Maria Nascente, de grootste rooms-katholieke kathedraal van Italië, niet over. In de wereldberoemde kathedraal in het centrum van Milaan sprak de paus een grote groep priesters en nonnen toe. Zaterdagmiddag volgde een heilige mis in het Monza Park.