Koning Willem-Alexander was blij dat de Argentijnse president Mauricio Macri de kans heeft een persoonlijke indruk te krijgen van Nederland. Hij moest dinsdag bij de rit van Amsterdam naar Den Haag en Rotterdam vooral goed naar buiten kijken.

“De koeien die u ziet lopen, lijken als twee druppels water op het ras dat bij u de pampa’s begraast en dat oorspronkelijk hier vandaan komt: de Holando-Argentino. Sterk gebouwd, superproductief en thuis in elk klimaat”, aldus de koning die de dieren als een goed symbool zag van het samenwerkingspotentieel tussen Nederland en Argentinië.

De koning vertelde zelf al veel van Argentinië, het geboorteland van zijn vrouw, te hebben gezien. “Woorden schieten tekort om de veelzijdige rijkdom te beschrijven”. In het land komen volgens hem alle klimaten, alle landschappen en vele culturen samen. Willem-Alexander is gaan houden van de gastvrijheid, van de asado (megabarbecue) en van de creativiteit en het improvisatietalent “waarover veel Argentijnen beschikken, waardoor zij ook in moeilijke tijden de kracht vinden om dóór te gaan”.

De Argentijnse passie voor met name voetbal bevreemdde hem nog wel. Hij keek met enige verwondering naar de “bijna mystieke vervoering” die deze en andere sporten bij Argentijnen teweegbrengen. De koning uitte de wens dat Nederland en Argentinië elkaar, net als in 1978, ooit nog een keer treffen in een WK-finale. “Om de balans te herstellen.”

President Macri haakte daar kort op een door erop te wijzen dat het verschil tussen succes en falen maar minimaal kan zijn, een verwijzing naar de millimeters die Rob Rensenbrink in die finale tekort kwam om Nederland de winst te bezorgen.