Koning Albert is wettelijk niet de vader van Delphine Boël. De juridische procedure die zij begon voor erkenning van van het vaderschap door koning Albert II is door de Brusselse rechtbank onontvankelijk verklaard. Dat meldt de krant Le Soir.

Kunstenares Delphine Boël (49) is sinds 2013 bezig met de procedure om zich als dochter te laten erkennen door koning Albert II en eiste ook dat hij een DNA-test zou afleggen. De gepensioneerde Belgische koning heeft altijd ontkend de biologische vader van Delphine te zijn, hoewel haar moeder Sybille de Selys Longchamps bijna twintig jaar een relatie met de vorst zou hebben gehad.

De rechtbank heeft bepaald dat Jacques Boël de wettelijke vader blijft van Delphine, al is er geen biologische band tussen beiden. Uit een DNA-test is al gebleken dat hij niet haar biologische vader is. Maar de familierechter heeft nu beslist dat Jacques wel degelijk als haar vader kan beschouwd worden, omdat hij zich altijd zo gedragen heeft: Delphine draagt zijn naam en groeide op in zijn gezin.