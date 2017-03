De Argentijnse president Mauricio Macri heeft dinsdagavond zijn staatsbezoek aan Nederland afgesloten met het aanbieden van een balletvoorstelling aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Dit als dank voor de gastvrijheid van de afgelopen dagen. Dat het koningspaar de geste waardeerde bleek uit een persoonlijk ondertekende tweet. Dank voor het prachtige ballet. Een mooie afsluiting van een veelzijdig staatsbezoek’, lieten koning en koningin in het Spaans en Nederlands weten.

“Dank @mauriciomacri voor het prachtige ballet @Diligentia. Een mooie afsluiting van een veelzijdig staatsbezoek.” – WA en Máxima #NLARG pic.twitter.com/Bcxgoo7q27 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 28 maart 2017

Het was de eerste keer dat een Argentijnse president in Nederland op staatsbezoek kwam. Macri, die in 2015 is aangetreden, wil de economie van zijn land fundamenteel veranderen en kijkt daarbij onder meer naar een gelijkgestemd land als Nederland om daarbij te helpen. Aan de andere kant ziet het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe mogelijkheden nu Argentinië onder Macri de blik weer naar buiten richt. “U werkt aan een open economie en bevordering van internationale handel. Dat zijn positieve signalen in tijden dat velen zich achter hun grenzen terugtrekken”, zei demissionair minister-president Mark Rutte dan ook bij de lunch die Macri in de Trêveszaal aanbood.

De president leerde tussen het eten op eigen verzoek alles over het Nederlandse poldermodel. Macri wil af van de politiek van confrontatie die zijn land in alle geledingen kenmerkt en hoopt die naar Nederlands voorbeeld in te ruilen voor dialoog. “Als wij Argentijnen ons verenigen zijn we onverslaanbaar. Met vechten wint niemand, met dialoog wint iedereen”, herhaalde de president een aantal keren tijdens zijn bezoek. Rutte achtte zich de aangewezen man om daarbij te helpen. ,,Als je net zo lang politicus bent geweest als ik, dan leer je wel te polderen”, aldus de premier.

De Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Susana Malcorra sprak over een bijzonder geslaagd staatsbezoek waarin veel facetten aan de orde waren gekomen en tal van samenwerkingsovereenkomsten met Nederland zijn gesloten: op het gebied van sport, water, infrastructuur, verbetering van de havens en op internationaal terrein. “Het was zeer positief”, aldus Malcorra.