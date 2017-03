Filip en Mathilde aangekomen in Denemarken

KOPENHAGEN – Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn begonnen aan hun driedaagse staatsbezoek aan Denemarken. Dinsdagochtend vroeg kwam het koningspaar aan op Copenhagen Airport waar ze hartelijk werden ontvangen door koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary en prins Joachim en prinses Marie.

Voor Filip en Mathilde was de rode loper uitgelegd en klonk muziek toen het Belgische vorstenpaar het vliegtuig uitstapte. Met veel handdrukken en kussen werden ze vervolgens op Deense bodem verwelkomd. Na ontvangst vertrok de koninklijke delegatie naar Amalienborg, het paleis in Kopenhagen, waar een rit per koets op het programma stond.

Aan het begin van de middag brengen de Belgische gasten beleefdheidsbezoeken aan de Deense premier en aan de voorzitter van de Folketing, het parlement. Aansluitend is er een vaartocht in de haven, samen met kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. De dag wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een staatsbanket.