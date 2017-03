Koningin Máxima gaat dinsdagochtend op stap met de Argentijnse presidentsvrouw Juliana Awada. Samen bezoeken ze eerst een sociaal project in Amsterdam en daarna gaan ze naar het Mauritshuis in Den Haag voor een korte rondleiding.

Máxima heeft de ‘Primera Dama’ al een paar keer eerder ontmoet, onder meer tijdens de afgelopen kerstvakantie in Argentinië en bij haar VN-bezoek aan haar geboorteland eerder vorig jaar. Toen was presidentsdochter Antonia net vijf jaar geworden en had de koningin een cadeautje meegenomen.

Juliana Awada (42) is de dochter van Libanees-Syrische immigrantenouders. Voor haar huwelijk in 2010 met Mauricio Macri was ze mode-ontwerpster en werkte ze voor het textielbedrijf van haar familie. Ook nu nog hangen overal in het land posters met haar foto voor het modemerk Awada.

Biografie

Er is recent een biografie uitgekomen die nogal wat stof heeft doen opwaaien. Maar Juliana antwoordde op vragen over het boek Juliana van de journalist Fanco Linder dat de meeste zaken niet klopten, zoals dat eerder ook het geval was met de Argentijnse biografie over Máxima.

Uit een eerdere relatie met de Belg Bruno Laurent Barbier heeft Juliana ook een tweede dochter, Valentina Barbier. En net als Máxima destijds heeft Juliana ook een ondeugend nichtje, Naiara, dat sinds Juliana ‘Primera Dama’ is, graag de publiciteit zoekt. Zo verklaarde ze dat het leven onder de regering van de vorige president Cristina Kirchner beter was, en onthulde ze seksuele pikanterieën.