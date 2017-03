DEN HAAG – De Argentijnse president Mauricio Macri heeft dinsdag van demissionair minister-president Mark Rutte een mini-college ‘polderen’ gekregen. Macri wil namelijk de talrijke gevechten en confrontaties die de Argentijnse politiek en maatschappij kenmerken inruilen voor dialoog.

“Als wij Argentijnen ons verenigen zijn we onverslaanbaar. Met vechten wint niemand, met dialoog wint iedereen”, is een uitspraak van de president. Mark Rutte haalde de zinnen aan in zijn tafelrede in de Trêveszaal waar de ‘polder’ en het koningspaar bijeen waren om met de president en zijn gevolg te praten over de in Nederland gebruikelijk sociale dialoog tussen vakbonden, werkgevers en overheid. Of zoals Rutte zei – maar dan in het Spaans – “Ik polder, jij poldert, wij polderen.”

“Als je net zo lang politicus bent geweest als ik, dan leer je wel te polderen”, aldus Rutte. “En dat geldt ook vandaag, twee weken na de parlementsverkiezingen. Op dit moment onderzoeken politici de mogelijkheden van een nieuwe regeringscoalitie, zoekend naar hetgeen hen verenigt.”

Samenwerking

Rutte zag daarnaast ook samenwerkingsmogelijkheden tussen Nederland en Argentinië. “Zoals koning en koningin kunnen beamen, als Nederlanders en Argentijnen zich verenigen zijn we niet te stoppen.”

Volgens president Macri viel er op tal van gebieden veel van Nederland te leren. “We hebben fundamentele veranderingen aangebracht in onze economie en zoeken naar kansen in de wereld. Reden om een gesprek op gang te brengen tussen bedrijfsleven en vakbonden, iets waar Nederland veel ervaring mee heeft.” Daarbij wees hij lachend naar VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer ‘my very good friend’.