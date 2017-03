DEN HAAG – De Argentijnse president Mauricio Macri heeft dinsdag in de Eerste Kamer even een ‘machtsgreep’ gepleegd. Toen Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol tijdens een korte rondleiding door de vergaderzaal even niet oplette, pakte Macri lachend de hamer op. “Zo, dus dit is de hamer”, zei hij, en zwaaide er even mee.

Het was een komische noot in het drukke programma van Macri in Den Haag, op de tweede en laatste dag van zijn staatsbezoek aan Nederland. Terwijl zijn echtgenote Juliana Awada op pad was met koningin Máxima en onder meer het Mauritshuis bezocht, ging de president langs bij het Internationaal Strafhof en de organisatie voor verbod op chemische wapens, OPCW. Daarna volgde een ontmoeting met parlementsleden aan het Binnenhof.

Het koningspaar kwam hij vervolgens weer tegen bij de door demissionair minister-president aangeboden lunch in de Trêveszaal. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan dinsdagmiddag met de Argentijnse gasten ook nog naar de haven van Rotterdam.