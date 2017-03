Koningin Máxima heeft dinsdagmorgen samen met de Argentijnse first lady Juliana Awada een bezoek gebracht aan het Oranjehuis in Amsterdam. Het Oranjehuis biedt advies, hulpverlening en opvang aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.

De komst van presidentsvrouw Awada, die samen met haar man Mauricio Macri voor een tweedaags staatsbezoek in Nederland is, was van tevoren aangekondigd. Dat koningin Máxima mee zou komen, was zoals bij werkbezoeken gebruikelijk pas op het laatste moment verteld.

De bezoekers kregen uitgebreid uitleg over de open, zichtbare en op maat gemaakte hulp die het Oranjehuis biedt. Vooral de openheid wekte bewondering van Juliana Awada die in Argentinië graag ook zo’n initiatief van de grond ziet komen. In haar land is zulke opvang toch vooral verborgen, zoals dat eerder in Nederland met blijf-van-mijn-lijfhuizen ook was.

Inspirerend

“Inspirerend”, oordeelde Awada, die de leiding van het rondetafelgesprek deels overliet aan koningin Máxima. Die stelde vast dat alleen al in de vijftien jaar dat ze in Nederland woont op het gebied van opvang en hulp van met name vrouwen die te maken hebben huiselijk geweld, veel is veranderd. “Het is heel mooi dat de vrouwen in deze opvang ook hun eigen ruimte hebben”, aldus de Argentijnse ‘primera dama’.

Vanuit Amsterdam ging Máxima met haar gast naar het Mauritshuis in Den Haag. President Macri werkt dinsdagmorgen een eigen programma af in de residentie. Bij de lunch in de Trêveszaal treft iedereen elkaar weer.